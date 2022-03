Madrid vai dar nome de Zelensky ao espaço público em frente à embaixada

A Câmara Municipal de Madrid vai dar ao espaço público em frente à embaixada da Ucrânia na capital espanhola o nome de "Presidente Zelensky", anunciou hoje o presidente da autarquia.

José Luis Martínez-Almeida pretende com esta medida prestar homenagem ao povo ucraniano e ao seu presidente, Volodymyr Zelensky.

O autarca sublinhou que a luta pela liberdade e democracia está na Ucrânia, razão pela qual acredita ser "necessário" que as grandes capitais do mundo, como Madrid, prestem homenagem àqueles que as defendem, porque "são o farol dos direitos neste momento".

O presidente da autarquia recordou as "conferências de imprensa emocionadas" de Zelensky, os apelos que faz à comunidade internacional e o espírito de defesa que está a incutir no povo da Ucrânia, e realçou que se está a comportar "heroicamente" face à invasão determinada pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

Martínez-Almeida defendeu que, além da ajuda material ao povo ucraniano, estas homenagens são também necessárias para que o povo ucraniano e o nome do Presidente Zelensky estejam "permanentemente" presentes nas ruas "como um farol de liberdade nos tempos convulsivos, difíceis e dramáticos" que se vivem atualmente.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.