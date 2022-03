Madeira tem mais crianças à espera de consultas e menos de cirurgias

No final de 2021, havia 6.917 actos de saúde na área pediátrica em lista de espera, um aumento de 12% face ao ano anterior. Mas evolução não foi homogénea. Houve um aumento do número de crianças e jovens a aguardar por consultas mas a lista de espera para cirurgias até diminuiu. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página é dedicada à vitória do Marítimo na casa do Moreirense. Um único golo de Matheus Costa deu os três pontos que permitem aos verde-rubros ascender ao 7.º lugar da I Liga.

Referência ainda para o rescaldo do Congresso do PSD-Madeira. Miguel Albuquerque enterrou qualquer dúvida que pudesse existir sobre a futura coligação com o CDS e para Lisboa enviou um recado: só fala directamente com o chefe do Governo, sem “intermediários”.

Há também uma notícia sobre José Martins, um habitante do Caniçal que, com 110 anos de idade, canta o fado e mantém a lucidez de sempre. No dia de aniversário questiona: “Para quê mais guerras?”.

Entretanto, ficamos a saber que a linha de apoio psicológico a russos e ucranianos recebeu só duas chamadas.