Duas pessoas encarceradas em capotamento junto à ribeira de João Gomes

Duas pessoas ficaram encarceradas, há pouco, na sequência do capotamento de uma viatura, na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

O carro acabou por sair de estrada, encontrando-se na berma, junto ao antigo matadouro do Funchal. No local estão já vários meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, cujo quartel fica nas proximidades. Duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento servem de apoio aos operacionais no local.

O piso escorregadio, devido à chuva intensa que tem vindo a cair na Região terá contribuído para este acidente.