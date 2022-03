Conservatório promove quatro concertos no MadeiraShopping até Maio

O ciclo de concertos instrumentais com alunos da instituição apresenta mais dois momentos musicais no centro comercial, nos dias 12 e 26 de março, às 11h30. Em abril e maio, acontecem mais dois concertos.

Durante o mês de março, o MadeiraShopping continua o seu ciclo de concertos gratuitos com os alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode (CEPAM). Dias 12 e 26 de março, são apresentados mais dois concertos que se realizam ambos às 11h30, no Piso 0.

Depois dos dois concertos de fevereiro, com os instrumentos bandolins e clarinetes, dia 12 de março, às 11h30, o concerto é de Flauta Transversal, instrumento de sopro da família das madeiras. O concerto dirigido pela professora Tânia Fernandes, mostra a evolução dos seus alunos flautistas, percorrendo vários estilos e épocas através deste instrumento tão versátil.

Dia 26 de março, também às 11h30, acontece o concerto “Ensemble Acordeões”. Este grupo da instituição, que tem como responsável artístico o professor Slobodan Sarcevic, reúne os melhores alunos desta prática que vão apresentar um vasto repertório de música erudita.

O programa continua no próximo mês, no dia 2 de abril, à mesma hora, com o concerto “Combo Curso Livre em Artes”. O grupo tem como responsável artístico Rodolfo Cró e vai materializar a música moderna - Pop, Rock, Blues, Funk, Soul, entre outros estilos - com os estudantes dos Cursos Livres do Conservatório.

No mês seguinte, o “Consort Bisel” encerra este ciclo de concertos no dia 7 de maio, às 11h30. Através da flauta de bisel, os doze alunos liderados pela professora Sara Faria, vão explorar as várias técnicas deste instrumento através de um programa de diferentes épocas e estilos.

Estes concertos têm como objetivo apresentar instrumentos e repertórios diversificados, com músicas de géneros clássico, tradicional e ligeiro, para que todos os alunos se sintam motivados integrar a prática destes instrumentos e para que os madeirenses possam usufruir de uma experiência cultural enriquecedora.

O ciclo está integrado no “Cultura no Centro”, o projeto dos centros geridos pela Sonae Sierra, que tem como objetivo apoiar artistas e entidades nacionais e regionais de âmbito cultural.

Horário: 11h30

Bilhete: entrada gratuita

Local: Piso 0

Programa:

12 Março - FLAUTA TRANSVERSAL

26 Março - ENSEMBLE DE ACORDEÕES

2 Abril - COMBOS

7 Maio - CONSORT BISEL