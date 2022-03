Guerra acelera compra de casas na costa Oeste

Bom dia.

A guerra da Rússia e da Ucrânia está a acelerar a compra de casas na costa Oeste da Madeira. É esta a manchete do DIÁRIO de hoje, que dá conta de que ucranianos e russos chegam a pagar pequenas fortunas por moradias na Calheta. Também o mercado de arrendamento mostra elevada procura.

Leia também sobre a recuperação do sector dos transportes, embora os valores fiquem, ainda, aquém dos registados pré-pandemia. Aliás, o forte impacto da pandemia de covid-19 ainda se faz sentir nas frentes terrestre, marítima e aérea.

Destaque, ainda, para a entrevista com o secretário-geral do PSD/Madeira, neste primeiro dia do XVIII Congresso do PSD. José Prada afirma que “é tempo de apoiar o presidente”, afastando divisões no seio do partido e exclui-se da corrida à sucessão de Miguel Albuquerque.

Espaço, também, para o seguimento da manchete do DIÁRIO de ontem – que avançava que o Governo Regional escondia as habilitações do novo chefe da Protecção Civil, o Coronel António José Nunes – com Pedro Ramos a afirmar que o novo presidente da Protecção Civil regional “tem provas dadas”.

Por fim, na última, leia sobre a agência de rating DBRS Morningstar, que voltou a manter o perfil de crédito da Região em BB (high), com a perspectiva da evolução da dívida a todos os prazos em estável.

Tudo isto e muito mais para ler na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt e em freguesias.dnoticias.pt. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha um bom fim-de-semana com o seu DIÁRIO de Notícias da Madeira.