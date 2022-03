Trânsito complica-se após o nó do Pinheiro Grande

O trânsito que se faz sentir a esta hora da manhã no Funchal e arredores começa a complicar-se após o nó do Pinheiro Grande, na via rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava. Sobretudo aqui para quem ainda não chegou a este ponto, se puder encontrar uma escapatória, terá seguramente muito a ganhar.

Ver Galeria O trânsito como estava pelas 7h40. Foto Google Maps

A fila que se faz sentir logo a seguir ao túnel nessa zona de São Gonçalo é mesmo de fugir, porque não só está no início como poderá mesmo complicar-se bem além de umas dezenas de metros. Note-se que a ViaLitoral já sinalizou essa situação cortando o trânsito numa das faixas (a da direita).

Ainda que não saibamos exactamente o que está a dificultar o trânsito, é certo que aquela zona até ao nó de Pestana Júnior é tradicionalmente complicada nos dias úteis das semanas.

De resto, para já, nenhum outro ponto da via rápida ou das imediações do Funchal trazem qualquer dificuldade que não as habituais.