José Martins faz hoje 110 anos e presenteia-nos com um fado

Canta fado, conta histórias, ouve as conversas, responde com sobriedade, apesar da idade, sobretudo pela idade, 110 anos, que se completam hoje. O Sr. José Martins é o exemplo do que se pode chamar um super-centenário.

Viveu duas guerras mundiais, a muitas outras guerras feitas pelos homens, a revoluções pacíficas ou sangrentas. Olha para a actual guerra com pergunta, lamento e desejo: “Para quê mais guerras?! Brigam uns com os outros e ninguém sabe como vai ser, entre bons e maus. Esperam-se dias melhores.”

Nascido no Caniçal a 7 de Março de 1912, trabalhou duro da serra ao mar, na lavoura e na pesca. Hoje, passados cerca de 40.150 dias vive no Caniçal, numa modesta casa da Rua de São Sebastião.

Está de parabéns aquele que será o madeirense mais velho. Mas é ele que nos presenteia com este fado à capela.