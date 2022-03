Casa da Cultura de Santa Cruz inaugura exposição sobre a 'Hora do Planeta'

A Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo irá inaugurar amanhã, sexta-feira, 4 de Março, pelas 18 horas, a exposição 'Don't Waste Time', da autoria da artista Fedra Espiga Pinto.

Uma exposição "com preocupações de alerta e sensibilização para as questões ambientais" e que "decorre no âmbito da 'Hora do Planeta', que no mês de Março se comemora", recorda uma nota a dar conta do evento.

Citando a autora das obras, esta é "A Natureza a contar o tempo que nos falta", numa perspectiva em que "o tempo deixa de ser abstracto sempre que uma folha cai. A queda das folhas é um temporizador permanente. A queda de uma folha revela o Tempo. É o relógio do Planeta. Marca os nossos segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, décadas…"

Mas, refere Fedra Espiga Pinto, "este relógio é fiel a si próprio com um mecanismo construído por células em constante mitose, por isso nunca se atrasa. O relógio do Planeta nunca se atrasa, ao contrário de nós. O nosso atraso passou a ser a enfermidade do Planeta Terra que, a todo o custo e com elevados prejuízos, tenta restabelecer o seu equilíbrio, que é o nosso equilíbrio, e que há muito perdemos. É urgente desperdiçarmos o nosso tempo na resolução dos problemas que criámos".

Traduzido para português, a exposição 'Não Desperdices Tempo' estará patente até 22 de Abril.