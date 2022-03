Os resultados do escrutínio referente ao sorteio desta sexta-feira, 4 de Março, do EuroMilhões (nº 018/2022) revelam que saiu em Portugal o primeiro prémio, no valor de 78 milhões de euros (78.587.957€).

Também um terceiro prémio foi atribuído a um outro apostador português, que ganhou 30 mil euros no sorteio desta noite.