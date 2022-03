Associação Empresarial do Porto Santo sensibiliza empresários para a importância do emprego

A associação empresarial do Porto Santo (AEPS), realizou esta tarde de quinta feira, uma acção de sensibilização sobre emprego destinada aos seus associados e outros interessados da sociedade porto-santense.

Rafaela Melim, presidente da referida associação empresarial, salientou ao DIÁRIO, “uma vez que se avizinha um período de grande afluência turística na ilha, (Páscoa), é muito importante que as empresas se preparem em termos de recursos humanos”.

Diana Sousa, do Polo de emprego no Porto Santo, foi a palestrante convidada e explanou a importância do polo de emprego na ilha, e quais são efectivamente os apoios a que as empresas podem concorrer.

Rafaela Melim salientou a necessidade de sensibilização para a valorização dos recursos humanos das nossas empresas, ou seja "dar valor àqueles que trabalham para nós”.

A presidente da associação chamou a atenção para a “importância para arte de receber, passar a mensagem que o destino do Porto Santo precisa desta valência, uma vez que vamos trabalhar com pessoas e que o primeiro impacto será destino. A forma como recebemos as pessoas será provavelmente o nosso maior desafio”.

Rafaela Melim acredita que a ilha do Porto Santo vai ter um bom período de Páscoa. "Espero que as nossas empresas se preparem para receber muitas pessoas e será certamente uma boa época na ilha”, concluiu.