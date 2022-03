Organização fala em "adesão massiva" ao buzinão contra o aumento de preços

A Comissão Regional Contra o Aumento dos Preços emitiu um comunicado onde fala de uma "adesão massiva da população" ao buzinão hoje promovido em frente à Quinta Vigia, contra o aumento do preço dos combustíveis na Região.

"Esta iniciativa que contou com a adesão massiva da população é ação de protesto contra a crescente escalada de preços. Nesta primeira iniciativa o protesto centra-se no aumento dos preços dos combustíveis", refere nota à comunicação social.

Nesse mesmo comunicado, dá conta de que "com os aumentos dos preços da gasolina e do gasóleo na Madeira e no Porto Santo colocam-se maiores dificuldades às populações, sem que o Governo Regional da Madeira se mostre capaz de fazer com que a Autonomia permita defender os direitos das populações".

É devido a este aumento que há força para sair à rua e protestar. "Os combustíveis que estão a aumentar são um, de entre muitos outros exemplos, dos casos mais gritantes de como o Governo Regional nada faz para que não se agravem os problemas sociais e económicos nesta Região", diz.

"O Governo Regional tem poderes para fixar preços máximos nos combustíveis, no gás e nos produtos alimentares, para além de ter capacidade de reduzir a carga fiscal", indica.

O grupo afirma que este buzinão foi a primeira de muitas iniciativas que pretendem realizar para exigir que o Governo Regional utilize os seus poderes para impedir a escalada dos preços.