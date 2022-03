Polícias da Madeira preocupados com aumento de violência contra forças de segurança

Os polícias da Madeira vieram hoje a público manifestar a sua consternação na sequência das agressões que resultaram na morte de um agente da PSP, em Lisboa, bem como a sua preocupação com aumento de violência contra forças de segurança.

"Os polícias da Madeira estão profundamente consternados e muito preocupados com o aumento da violência e hostilidades contra as forças de segurança nas suas actuações", pode ler-se em na nota referida à imprensa.

O Sindicato de Polícia pela Ordem e Liberdade (SPPOL), exige uma reflexão profunda do poder político sobre esta matéria, a fim de serem tomadas medidas que rapidamente possam inverter estas tendências. O episódio deste assassinato é a demonstração clara desta triste realidade, tão presente na vida quotidiana dos policias", acrescenta a mesma nota, sublinhando que "agressões aos polícias e o aumento da violência contra as forças de segurança jamais poderão ser banalizadas, esquecidas ou desvalorizadas".

Os polícias da Madeira lamentam ainda o "constante desinvestimento na segurança interna e na justiça", que são a seu ver "as causas de um estado de impunidade gritante", que "se não for travado, trará consequências gravosas para os profissionais de polícia e à população em geral".

Os polícias estão de luto. As condolências à família do Agente Fábio Guerra por parte do SPPOL.

O agente Fábio Guerra, de 27 anos, morreu hoje, no Hospital de São José, devido às "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo, no passado sábado, no exterior de uma discoteca em Lisboa.