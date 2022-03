PSP dá ordem para dispersar manifestação junto à Quinta Vigia por falta de autorização

A Polícia de Segurança Pública deu ordem para dispersar uma manifestação que se iniciativa junto à Quinta Vigia, no Funchal, por falta de autorização para a mesma. Em causa está uma manifestação e buzinão de protesto contra o aumento do preço dos combustíveis.

No local está a gerar-se alguma confusão, com a polícia a mandar retirar os cartazes dos manifestantes. Além disso, foi dada voz de prisão ao organizador do buzinão, Fernão Rodrigues.

Este protesto vinha a ser amplamente divulgado nas redes sociais, nomeadamente para a realização de um buzinão. Entretanto, junto à 'sede' do Governo Regional estão vários manifestantes. "Tenho vergonha de ser madeirense", refere um dos participantes. Outros dizem que "não existe liberdade na Madeira".