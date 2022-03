Dia Mundial da Consciencialização do Autismo assinalado na Madeira

No dia 2 de Abril, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira, APPDA-Madeira, que apoia crianças, jovens e adultos com perturbações do desenvolvimento e autismo, vai comemorar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, no Roseiral Pestana Quinta do Arco, São Jorge. Será um convívio/piquenique com os utentes, famílias, amigos e parceiros entre as 12h e as 16h.

A APPDA-Madeira tem o Centro de Apoio Terapêutico, CAT, que apoia criança, jovens e adultos com perturbações do desenvolvimento e autismo em sessões terapêuticas, nas áreas da psicologia, terapia da fala, psicomotricidade e terapia ocupacional.

Disponibiliza ainda o Centro de Atividades Diárias para jovens e adultos maiores de 16 anos com treino de autonomia, vida diária e vocação profissional, bem como o Centro de Férias Inclusivo para crianças e jovens de ocupação de tempos livres.