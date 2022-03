'Políticas Públicas que resultam' dão o mote para conferência na ALRAM

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, no próximo dia 30 de Março, pelas 17 horas, uma conferência subordinada ao tema '“Políticas Públicas que resultam', tendo como orador convidado o Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues. Esta é uma iniciativa no âmbito do Parlamento com Causas.

"As políticas públicas pretendem prevenir e resolver problemas e desafios societais. A sua implementação exige o envolvimento e a adesão das pessoas. A forma como as pessoas se comportam e os seus processos mentais subjacentes é o objecto da ciência psicológica", refere nota da ALRAM.

Trata-se de um iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa da Madeira e da Ordem dos Psicólogos Portugueses, através da Delegação Regional da Madeira, na qual "serão explorados os contributos das Psicologia para o desenho e implementação eficaz de políticas públicas, e assim no desenvolvimento social e económico da Região e do País".