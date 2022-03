Guerra na Ucrânia e escolhas do PS nos destaques dos jornais desta segunda-feira

A guerra na Ucrânia continua a marcar a actualidade nacional e internacional, com vários jornais a darem destaque à evolução deste conflito. Também as escolhas do PS para o novo governo merecem destaque no Jornal de Notícias e o Público fala sobre os "históricos do PS acusados de pressão".

Conheça todos os destaques:

Correio da Manhã:

- "Mata marido com 85 facadas e foi ver televisão"

- "Inferno em Kharkiv"

- "Zelensky manda mensagem para Lisboa"

- "Salários milionários. Patrão do Pingo Doce ganha 12,3 milhões em 2021"

- "Mais de 100 mil euros: Autarcas gastam fortuna para ir à Expo do Dubai"

- "Novo Governo. Medina herda dois secretários de Estado de João Leão"

- "Risco sísmico. Presidente apela à serenidade em S. Jorge"

- "Seleção. Pepe mete ordem na defesa"

- "Coloca jogadores. Jorge Mendes ajuda nas vendas do Benfica"

- "Palhinha e Matheus Nunes. Leão quer faturar 100 milhões no mercado"

- "Jovem do FC Porto. Dragão Fábio Vieira no radar do Liverpool"

Público:

- "Históricos do PS acusados de pressão 'ao mais alto nível' na lei dos sefarditas"

- "Guerra na Ucrânia: França tenta 'pôr água na fervura' de Joe Biden e alerta para escalada"

- "Sismo nos Açores: Os que resistem a sair de uma ilha em sobressalto"

- "Governo de Costa fica menos paritário depois de escolhida a equipa de secretários de Estado"

- "Partidos: CDS em corrida a três e à espera de um candidato de última hora"

- "França: Só a abstenção ensombra a vitória certa de Macron"

- "Função Pública: A cada maioria absoluta, o Estado quase nunca ficou igual"

Jornal de Notícias:

- "Particulares trazem refugiados sem garantias de alojamento"

- "PS reforça poder nas secretarias de Estado"

- "Marcelo em São Jorge a apelar à calma"

- "Violência: Estrelas do râguebi luso julgadas por crime de há nove anos"

- Transferência: Não docentes engordam autarquias"

- "Seleção: Preço dos bilhetes dispara na candonga"

- "Despedida: 'Fundamental é cantar bem e não chorar' [Simone de Oliveira]"

- "Viagem Medieval estende-se para o rio e liberta centro histórico"

- "Constitucional: Penas confirmadas na tragédia do Titan"

Diário de Notícias:

- "Telmo Correia: 'O CDS estava à beira do precipício e deu o passo em frente'"

- "Guerra na Ucrânia: Geopolítica: 'Negociações para a paz enquanto Kiev acusa Moscovo de tentar dividir país'"

- "Poupança: Novo PPR europeu continua à espera de benefícios fiscais em Portugal"

- "Helena Carreiras, ministra da defesa: Uma 'trekker' que se inspira nas montanhas e vai definir rumo das Forças Armadas"

- "CEO da EDIA: Alqueva foi fundamental para Portugal se tornar exportador de azeite"

- "Novo governo: Maioria dos secretários de Estado mantém-se. Em 38 caras, só há 15 novas"

- "Literatura: Paul Laperre conta um século de Moçambique a partir das recordações de uma açucareira"

Inevitável:

- "Alegre condena 'cultura de festival da canção'"

- "Guerra na Ucrânia: Quebrar a barreira da censura russa com Tinder"

- "São Jorge: Visita-relâmpago de Marcelo em clima de ansiedade"

- "Bagão Félix: "Os governos são como os melões: só depois de abertos se vê se são bons'"

- "IRS: Começou a contagem decrescente para a entrega da declaração"

- "Marco científico: Paciente paralisado pediu sopa e cerveja com o cérebro"

Negócios:

- "Meio milhão de entidades obrigadas a revelar donos"

- "'Novo terminal de gás de Sines poderia ser feito num ano', presidente do Porto de Sines, José Luís Cacho"

- "Balão de poupança de Portugal com juros está a esgotar-se"

- "Empresas de mobiliário não conseguem receber pagamentos da Rússia"

- "Aviação. Pilotos atacam TAP por 'erro de gestão' na Portugália"

- "Obrigações. SAD do Porto acena com juro de 5,25%. Vale a pena?"

- "Sondagem. Maioria antevê uma crise económica séria no país"

O Jogo:

- "Pepe voltou aos treinos da seleção, com direito a saudação especial de Ronaldo: 'O rei está de volta'"

- "Benfica: O triunfo de Gonçalo Ramos"

- "FC Porto: Roma discute Sérgio Oliveira com Mendes"

- "Braga: Águias reinam na Pedreira desde Sérgio Conceição"

- "Estudo: Equipas B renderam 1.174 ME em 10 anos"

- "Entrevista: A triunfar na Grécia, o ponta de lança Luís Phellype lembra que fez 17 golos em 30 jogos no Sporting e fala do ex-colega japonês: 'Morita tem de ir ao tradutor do Google'"

A Bola:

- "'Benfica pode sonhar', Ricardo Gomes esteve em Portugal ao serviço da Federação Brasileira. Mas a conversa foi, claro, parar à Luz. E à eliminatória com o Liverpool"

- "Sporting. O que mudou no leão num ano"

- "FC Porto. Cotação de Otávio sobe em Inglaterra e França"

- "Seleção. Pepe já se treinou e está às ordens"

- "Governo. João Paulo Correia é o novo responsável pelo desporto"

Record:

- "Rui Costa entra em campo. Presidente já iniciou contactos para escolha de futuro treinador"

- "Sporting: 'O sistema está montado', Baltazar Pinto, ex-presidente do CFD, denuncia corrupção e tráfico de influências"

- "Seleção. Para a final com a Macedónia do Norte: Santos renova defesa"

- "'Temos de estar no Qatar', Bernardo Silva"

- "Fórmula 1: Vence GP da Arábia Saudita: Verstappen mostra quem é o campeão"

- "FC Porto. 13 MEuro à porta por Sérgio Oliveira"