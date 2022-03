A guerra, o governo e Berardo nas capas dos jornais

Os jornais nacionais desta quarta-feira, 23 de Março de 2022, continuam a dar forte destaque à guerra e às suas consequências, mesmo nos desportivos há sinais do tratamento distinto que este conflito que agudizou há quase um mês, com a invasão das tropas russas à Ucrânia, e desde então tem marcado as nossas vidas.

No Correio da Manhã:

- "Homicida de polícia vinga morte do pai. Progenitor de suspeito foi abatido pela GNR em Fernão Ferro"

- "Assassino de agente Fábio anda à solta"

- "Militares portugueses na fronteira da guerra"

- "Novo Governo sem ministros históricos de Costa"

- "Mudanças: Educação, Justiça, Economia e Finanças com novos rostos. Temido fica"

- "Escola de Montalegre. Ex-diretor condenado por lesar professoras"

- "Obras escondidas por Rendeiro. PJ segue rasto de arte desviada"

- "Apuramento para Mundial. Seleção tem 10 milhões em jogo"

- "20 detidos. Caçado gang que furtava catalisadores"

- "Amadora. Homem preso por violar a filha 32 vezes"

No Público:

- "Guerra na Europa. Mikolaiv alvo de bombas, mas mantém-se de pé"

- "Russos perto de tomar o que resta de Mariupol"

- "Especulação financeira está a agravar o risco de crise alimentar mundial"

- "Tribunal de Contas. Gastos das autarquias com bombeiros fora de controlo"

- "Esta é uma edição do futuro. Cápsula do tempo - 100 anos de democracia"

- "Açores. Risco de sismo ou de erupção mantém-se nos próximos dias"

No Jornal de Notícias:

- "Governo vai financiar carregadores elétricos nos condomínios"

- "Estado penhorado por não pagar indemnização a inocente preso"

- "Viver debaixo de terra para fugir à morte à superfície"

- "Reportagem. Mísseis do invasor rompem silêncio de uma Odessa fechada no medo"

- "Conflito. Resposta à crise e à agressão russa discutida na União Europeia e na NATO"

- "Combustíveis. Primeiro-ministro admite que descida só com mudanças nas taxas de IVA"

- "José Luís Carneiro e Duarte Cordeiro no novo Executivo de António Costa"

- "Bombeiros. Subsídios municipais fazem soar alarmes"

- "Açores. Ameaça de erupção deixa S. Jorge em alerta"

- "Fuzileiro envolvido na morte de polícia tem histórico de violência"

- "Teatro S. João. Saramago é destaque na programação"

- "Seleção. Ronaldo nunca marcou aos rivais do 'play-off'"

No Diário de Notícias:

- "Ucrânia rejeita Mário Machado: 'Não queremos este tipo de pessoas no nosso país'"

- "Dar o corpo às balas pelo filho"

- "Armas proibidas. Forças de Kiev retomam terreno sob ameaça de ataque químico. Situação em Mariupol continua a agravar-se"

- "Diário de guerra. Pedro Cruz, em Odessa - O som pesado e duro do silêncio enquanto a cidade se prepara para o pior"

- "Patricia Daehnhardt: 'Ataque à Ucrânia ia acontecer independentemente da resposta da NATO ao pedido de adesão"

- "Pandemia. Portugal pode deixar cair uso de máscara nos espaços fechados em abril"

- "Prémio. Quatro portuguesas distinguidas na Ciência com investigações sobre adição, doença rara, cancro e ambiente"

- "Imran Khan, primeiro-ministro do Paquistão: Solidariedade muçulmana, unidade, justiça e desenvolvimento"

- "Michael Butter: 'Guerras são os melhores tempos para desinformar"

No Inevitável:

- "Novo Governo nas mãos de Marcelo. Costa entrega hoje novo gabinete em Belém. Prometeu um Governo mais pequeno e corta sobretudo nos secretários de Estado"

- "Saara. Poeiras trazem vestígios de contaminação nuclear dos anos 60"

- "Ucrânia. PCP acusa UE e Governo de alimentarem 'confrontação'"

- "Estagflação. Apesar da subida de preços, analistas afastam pior cenário"

No Tal&Qual:

- "Joe Berardo: 'Não me deixam falar!"

- "As trapalhadas de Ana Gomes"

- "Alexandre Fonseca à frente da Altice Europa"

No Negócios:

- "Governo avança com reforma do IMI dos prédios rústicos"

- "Guerra ameaça nova subida dos fretes marítimos"

- "Ucrânia gera maior frenesim na bolsa do que a pandemia"

- "Novo Executivo. Cordeiro sobe a ministro, Defesa terá uma mulher"

- "Mobiliário. Kinda congela megaprojeto na antiga Cabos d'Ávila"

- "Sustentabilidade 20|30. Guy Villax, presidente executivo da Hovione - 'A grande dificuldade é mudar mentalidades'"

- "Isabel Stilwell. Quando a Justiça regressa ao tempo de D. Afonso Henriques - Opinião"

- "P. Pontes Falcão. Vamos ter componentes de póquer nos mercados? - Opinião"

No Record:

- "Dérbi por Trincão. Sporting e Benfica tentam empréstimo junto do Barcelona"

- "Concorrência alemã por Morita. Santa Clara confirma conversas com leões e também Estugarda"

- "'Próxima tarefa será fora', Jesus garante que voltará a treinar por cá... um dia"

- "Seleção. Bernardo reforça protagonismo"

- "Conceição conhece a realidade: 'Se não ganhar, os adeptos não vão ser tão simpáticos'"

- "Benfica: Gonçalo Ramos vai receber mais"

No A Bola:

- "Começar de novo. A história de sobrevivência da família Kandaurov"

- "'Benfica está bem entregue a Veríssimo', Rui Vitória deseja-lhe sorte"

- "'Voltarei a treinar em Portugal', Jorge Jesus diz ter recebido várias propostas"

- "Sporting. SAD quer Virgínia a baixo custo"

- "FC Porto: 'Nossos adeptos gostam de quem odeia perder', Sérgio Conceição satisfeito com a paragem"

- "Seleção. Estatística não tira estatuto a CR7"

E no O Jogo:

- "Sérgio Conceição. Treinador do FC Porto falou (quase) sem tabus a uma plateia de colegas: 'Hoje há muito mais talento'"

- "Seleção. Oito melhores goleadores de Santos fizeram, esta época, mais 29 golos do que os turcos - Portugal à frente na veia goleadora"

- "Braga. Carvalhal elogia a força mental... dos ingleses - Os ciclos intensos custaram 15 pontos"

- "Sporting. Prolonga contrato até 2025 por menos 300 mil/ano - Coates aceita baixar salário"

- "Feddal mantém-se na porta da saída"

- "Benfica. Dos sub-21 para baixo, são 32 os convocados das águias - Fora dos AA mas a reinar nas seleções jovens"

- "Duas semanas para 'casar' Morato e Vertonghen"

- "Europa. Conheça os maiores salários de craques e treinadores"

- "Marca de Mourinho, obtida em 2002/03, caiu no Bessa. Recorde de pontos já está superado"

- "SAD lança empréstimo obrigacionista de 40 MEuro"