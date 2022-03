Capas dos jornais continuam a privilegiar a guerra

Bom dia. As capas dos jornais, com as notícias que mais marcaram estes dias, com destaque para a guerra a Leste, podem ser lidas a seguir, a começar nos semanários.

No Expresso:

- "Portugal só levou 18 soldados a exercício da NATO com 30 mil militares"

- "Preço de cabaz básico de alimentos subiu 4% numa semana"

- "Costa apresenta Governo a Marcelo na quinta-feira"

- "Ministra Van Dunem pediu investigação ao caso dos sefarditas"

- "Quais os limites para o cancelamento da Rússia?"

- "Reportagens em Odessa, Kiev e nas fronteiras da Polónia e Roménia"

- "Pedidos de asilo de russos e bielorrussos aumentam"

- "Refugiados em Portugal: Sejam bem-vindos!"

- "Nuno Melo quer FA a dar formação a jovens delinquentes"

- "Fecho de sedes e despedimentos agitam BE"

- "Guerra causa quebra nos medicamentos do cancro"

- "Portugal estuda regresso das centrais a carvão"

- "Só 10% das crianças com acesso a cuidados paliativos"

- "Hospitais privados com ucranianos"

- "Mais cocaína em Lisboa"

- "Fátima em Lviv"

- "Jorge Silva Melo (1948-2022)"

E no NOVO:

- "Choque fiscal entre finanças e assembleia"

- "Autoridade Tributária recusa que pagamento de artigos de opinião como os que são escritos por Mariana Mortágua seja direitos de autor"

- "Miguel Morgado: 'O legado político de Rio é ruinoso e não tem paliativos'"

- "Tiago Dores: 'Movimentei-me para a direita, para o indivíduo e não para o Estado'"

- "Holding estatal pede material e dinheiro para exército ucraniano"

- "Partidos. Só uma de entre nove assessores de Rui Tavares não está nos órgãos do Livre"

- "Ninguém avança para já contra Montenegro e Paulo Rangel diz que fica de fora"

Já no Correio da Manhã:

- "Sobrinho compra seis casas de luxo num dia: Empresário suspeito de desviar 399 milhões"

- "Fátima dá esperança: Imagem de nossa senhora chega a cidade ucraniana"

- "Zelensky compara ataque a Mariupol a Leninegrado"

- "Lyon-FC Porto (1-1): Adeus Europa"

- "Mónaco-SP Braga (1-1): Guerreiros do Minho avançam"

- "Cotação das estrelas dispara: Champions valoriza Benfica"

- "Educação. Pais e professores contra provas para 450 mil alunos"

- "Famalicão. Mulher leva 21 anos de prisão por homicídio"

- "Português. Contramão mata golfista de 18 anos"

- "Amadora. Furto de cobre causa explosão"

No Público:

- "Portugal cada vez mais longe das metas de auto-suficiência em cereais"

- "Ataques contínuos a Mariupol dificultam trabalhos de busca e salvamento"

- "BES Angola: Álvaro Sobrinho suspeito de ter desviado mais de 340 milhões"

- "Eleições internas: Pressão sobre Carlos Moedas mantém PSD em suspenso"

- "Pantera: Mergulho na tradição sem medo do futuro"

- "Investigação: Há mais de 15 milhões de euros em bolsas para Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "Portugueses gastam 6,5 milhões de euros por mês para dormir"

- "Mais mortes, mais negociações"

- "Mónaco 1-1 Braga: Guerreiros foram príncipes na Liga Europa"

- "Lyon 1-1 FC Porto: Dragões eliminados com suspense até ao fim"

- "Sondagem: Intervenção da NATO na Ucrânia divide país"

- "Energia: Tarifas de eletricidade sobem 3% em abril"

- "Virgem Maria: Fátima une católicos e ortodoxos"

- "Refugiados: Chão enche-se de mulheres e crianças"

- "Alunos do 2.º, 5.º e 8.º voltam às provas de aferição"

- "Covid: Portugal a duas semanas da libertação total"

- "BES: Álvaro Sobrinho sujeito a caução"

No Diário de Notícias:

- "Guerra na Ucrânia: 'Os nossos filhos têm de estar preparados para combater pela Europa': Entrevista DN-TSF: Francisco Proença Garcia, professor de Estratégia e Estudos de Guerra Geopolítica"

- "Nossa Senhora de Fátima na Ucrânia: Diário do conflito: A imagem que vale mais do que mil palavras"

- "Crimes de guerra: Biden chama 'ditador assassino' a Putin"

- "Sondagem: Portugueses divididos sobre intervenção da NATO"

- "Mulheres refugiadas: Aprenderam com as avós a resistir sem lágrimas. Em Cascais, lutam agora por uma vida nova"

- "Contas: Défice atinge folga de 2,8 mil milhões. Guerra, TAP e Novo Banco são riscos sérios"

- "Lisboa: Carris recebe 30 novos autocarros e cinco elétricos articulados"

- "Gripe: Pico fora de época afeta jovens, mas obriga a redobrar cuidados com idosos"

- "Em Boa Memória: Retratos que contam histórias em exposição no Edifício dos Leões em Lisboa"

No Inevitável:

- "Entrevista a Teresa Soeiro, pioneira da Medicina do Sono: 'A guerra leva a que as pessoas sonhem mais e tenham mais pesadelos'"

- "Caso BESA: Álvaro Sobrinho sujeito a caução de 6 milhões e sem passaporte"

- "Ana Gomes: Direito de resposta"

- "Espanha: Greve paralisa fábricas e cria problemas de abastecimento"

- "Doença pós-covid aumenta: DGS define resposta"

- "Venezuelanos em Portugal enfrentam fantasma do passado"

- "Maro: A portuguesa que encantou Tracy Chapman e Justin Timberlake"

No Negócios:

- "Mota-Engil à frente para novo hospital de Lisboa"

- "Privados dão milhões à nova geração cripto portuguesa"

- "Cláudia Azevedo, CEO da Sonae: Resultado do leilão de 5G 'é uma desgraça'"

- "Fiscalidade: Tratamento a fundos estrangeiros viola lei da UE"

- "Ricardo Viegas de Abreu, Ministro dos Transportes: 'Vinci mostrou interesse em gerir os aeroportos de Angola'"

- "Inflação anula maior parte da subida do salário mínimo"

- "Vera Lytovchenko, a violinista que toca num abrigo de Kharkiv"

- "Depois da invasão da Ucrânia, investir na defesa já não é tabu"

No Record:

- "Mónaco-SP Braga (1-1): Brilhante. Guerreiros não dão hipótese e seguem em frente na Liga Europa"

- "Lyon-FC Porto (1-1): Frustrante. Apuramento esteve ao alcance"

- "Benfica. Veríssimo ganha pontos. Treinador com estatuto reforçado"

- "Sporting. Adán mãos de ferro"

- "Seleção. Gonçalo Inácio pode estrear-se"

No A Bola:

- "Mónaco-SP Braga (1-1): Coroados no principado. Bracarenses garantem lugar nos quartos pela terceira vez na história"

- "Lyon-FC Porto (1-1): De consumo interno. Dragão despede-se da Europa sem glória"

- "Benfica. Paulo Bernardo até 2027 e com cláusula de Euro100 milhões"

- "Sporting. Ataque para a próxima época está blindado"

- "Seleção. Gonçalo Inácio é a novidade para o 'play-off'"

E no O Jogo:

- "Mónaco 1-1 Braga: Inabaláveis"

- "Lyon 1-1 FC Porto: Faltou seguir Pepê"

- "Seleção: Otávio e Inácio na luta pelo Mundial"

- "Sporting: O mundo de Edwards em Guimarães"

- "Benfica: Bayern e City é melhor não"

- "Paulo Bernardo renovou até 2027"