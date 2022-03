Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Presos suspeitos de morte de polícia"

- "Dois fuzileiros e civil detidos por homicídio de agente Fábio"

- "Russos atacam centro comercial em Kiev"

- "Cidade mártir de Mariupol resiste"

- "Homem asfixia a mulher no sofá e atira-se da varanda"

- "Tragédia em barragem. Dois trabalhadores perdem a vida em acidente no Fratel"

- "Crédito bancário: Famílias pedem 14 milhões por dia"

- "Pepe tem covid. Seleção com risco máximo na defesa"

- "Lance antológico. Rafa protesta em golo do Benfica"

- "Desaparecida no Algarve. Autoridades desistem de procurar Maddie"

- "Saúde. Urgências lotadas com doentes graves"

- "Meteorologia. Temporal de inverno chega com a primavera"

- "Ator francês. Alain Delon assegura acesso à eutanásia"

Público:

- "Bruxelas aprova cheque do PRR para escola digital e eficiência energética"

- "Guerra na Ucrânia. Mariupol desceu ao inferno mas não se rende - 'Na região de Mikolaiv, por cada metro que avançam, os russos destroem tudo'"

- "Agressões em Lisboa. PJ deteve fuzileiros por suspeita de homicídio"

- "Inflação. Preços sobem com foco nos custos, mas depois descem?"

- "Novo Governo. Os convites por fazer, a nova orgânica e os primeiros desafios"

- "Mário Machado. Prisão preventiva de neonazi nas mãos da Relação"

- "ADN. Diagnóstico genético detecta doenças mais comuns"

- "Ketanji Brown Jackson. Primeira mulher negra no Supremo dos EUA enfrenta oposição republicana no Senado"

- "Carlos Moura-Carvalho. Livro de diretor de Cultura da Câmara de Lisboa suspeito de plágio"

Jornal de Notícias:

- "Exportação de canábis sobe seis vezes num ano"

- "UE investe milhões no abastecimento alimentar"

- "Amnistia confirma ataques contra civis e crianças"

- "As praias armadilhadas de Odessa à espera do invasor"

- "Justiça. Fuzileiros e amigos presos pela morte de agente da PSP"

- "Vila Real. Asfixia a mulher e atira-se da varanda"

- "Porto. Rui Moreira quer travar descentralização com ofensiva nos tribunais"

- "Estado. Concurso tira emprego a vigilantes"

- "JN North Festival. Robin Schulz vai pôr Alfândega a dançar"

- "Seleção. Pepe de fora com covid abre a porta a Tiago Djaló"

Diário de Notícias:

- "Ucrânia. 26.º dia de resistência"

- "Conflito. Seis milhões de crianças em perigo"

- "Diário de guerra. Património mundial e local de veraneio, Odessa à espera 'dos convidados'"

- "Instituto de Defesa Nacional. Helena Carreiras - 'É vital a modernização das Forças Armadas', afirma diretora da instituição"

- "Hospitais psiquiátricos. 'Portugal vai transferir doentes para a comunidade'"

- "Cuidados paliativos. Segunda unidade na região centro foi inaugurada em 2021, em Leiria, e já tem falta de pessoal"

- "Segurança Social. Desempregados com subsídio recuam para mínimo de um ano"

- "Jorge Braga de Macedo: 'Custa-me pensar que a maioria absoluta tardia mais energia reformista', afirma ex-ministro"

- "Judiciária faz três detenções. Agressões fatais provocam a morte de agente da PSP"

- "Timor-Leste. Ramos-Horta tem o dobro dos votos de Lú-Olo, mas não evita segunda volta"

Inevitável:

- "Morte de agente da PSP na noite: 'Guerra' entre frequentadores de ginásios apanha Fábio Guerra no meio"

- "Mário Machado tinha anunciado na net que ia para a Ucrânia mesmo com medida de coação"

- "Ucrânia. 'Não pode existir rendição ou baixar das armas'"

- "Como se adaptam os refugiados à nova vida em Portugal?"

- "Abastecimento alimentar. Portugal vai receber 9 milhões de euros"

- "Parlamento. Colaboração de Mortágua com JN será hoje alvo de análise"

- "Eleições. Contagem de votos de eleitores na Europa arranca hoje"

- "UE. Reformas e investimentos para não depender de gás russo"

- "Alon Delon. Filho do ator revela que pai quer morte assistida"

Negócios:

- "Bússola da guerra aponta para mais sanções à Rússia"

- "BCE vê dívida a cair sem asfixiar o PIB"

- "Governo em silêncio sobre recuo de Espanha na energia"

- "Pandemia. Mortes ainda não deixam acabar com restrições"

- "Duarte Gomes Pereira Presidente da ASFAC. Crédito Especializado avisa: 'Não há a noção que as prestações vão subir'"

- "Indústria. Fundo de Mira Amaral investe em start-up ligada ao café"

- "Corretagem. Degiro aposta em robô-advisor e negociação de criptomoedas"

- "Radar África. Justiça angolana volta a passar rasteira a Adalberto"

- "Filipe Santos. UE devia criar via verde para refugiados russos de talento"

- "Paulo Carmona. Países são sempre avaliados por comparação. Ou deviam..."

O Jogo:

- "Talhado para as decisões. Fábio Vieira fez a diferença no dérbi com o Boavista e já tinha marcado a Benfica e Sporting"

- "Seleção. Pepe agrava os problemas na defesa - Tiago Djaló é solução de recurso"

- "Sporting. SAD quer blindar o central até final deste mês - Inácio renova a seguir"

- "Slimani puxa pelo melhor Paulinho do campeonato"

- "Benfica. Último golo 'desvalorizado' por várias razões, mas há uma em destaque - Rafa tem a seleção atravessada"

- "Kandaurov está em Lisboa com a família: 'Fugi da guerra com apenas três malas"

- "V. Guimarães. António Manuel Cardoso garante que o técnico já planeia a próxima época - 'Pepa é o meu treinador'"

A Bola:

- "Revolta. Rafa não celebrou golo olímpico por se sentir desconsiderado"

- "Qual a melhor opção para treinar o Benfica na próxima época?"

- "Coates reduz salário para renovar"

- "Sporting. Man. City avança por Matheus Nunes"

- "FC Porto. Conceição perde 13 para as seleções"

- "Seleção. Danilo substitui Pepe no onze"

Record:

- "Otamendi e Darwin falham Braga. Veríssimo sem dois pilares da equipa na luta pelo 2.º lugar"

- "Pepe dispara alarme. Central tem covid e não defronta Turquia tal como Rúben Dias"

- "Sporting. Porro afasta interessados. aposta na permanência em Alvalade por mais um ano"

- "FC Porto. Pepê só de máscara. Foi operado, mas deve estar apto para o Santa Clara"