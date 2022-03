Nuno Batista enaltece visita de Fernando Mendes ao Porto Santo

A visita de Fernando Mendes à Ilha Dourada era aguardada com grande expectativa por Nuno Batista. O autarca destacou, esta tarde, a importância da presença do actor no Porto Santo por “tudo aquilo que representa”.

Esta oportunidade - que se enquadra no último ponto de passagem numa digressão solidária de Fernando Mendes pela Região - serviu para o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo estabelecer uma analogia às funções que ambos ocupam.

“Aquilo que faz na televisão, aquilo que vem fazer ao Porto Santo é o reflexo daquilo que nós pensamos e daquilo que nos trouxe até esta missão na vida pública. Fazer o bem, fazer as pessoas felizes e contribuir, durante o tempo que passamos pelo Porto Santo, para que os outros tenham uma vida melhor. Reconheço que isso é feito por si, todos os dias, na televisão”, mencionou o edil.

Na lógica de Nuno Batista, a longevidade, seja na televisão ou num cargo de presidência, “também se deve ao trabalho” e “à importância que as pessoas” dão àquilo que é feito num estúdio ou numa autarquia. Por isso, “a obra social é extremamente importante”.

O autarca deixou ainda um pedido ao rosto do ‘Preço Certo’ para que promova, além-mar, a Ilha Dourada.

Ver Galeria Depois de São Vicente e Funchal, a ‘ronda’ de espectáculos solidários com o contributo de Fernando Mendes termina, este domingo. Fotos Fábio Brito

Quem chega aqui não sai daqui o mesmo. Quem chega aqui descobre em si coisas que provavelmente não conhecia. E esses são os principais embaixadores do Porto Santo. Espero que depois desta data, além de deixar uma mensagem no nosso livro de honra, seja um embaixador do Porto Santo, que goste de cá estar, que se lembre sempre de nós e que saiba que nós e a nossa população temos o Fernando no pensamento e no coração por aquilo que fez e está a fazer. Nuno Batista

Depois de São Vicente e Funchal, a ‘ronda’ de espectáculos solidários com o contributo de Fernando Mendes termina, este domingo, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo (15 horas). As receitas revertem a favor da Fundação de Nossa Senhora da Piedade.