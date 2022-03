"As nossas comunidades terão em Paulo Cafôfo um secretário de Estado com todas as qualidades"

Sérgio Gonçalves, presidente do Partido Socialista da Madeira, disse, em reacção a esta nomeação de Paulo Cafôfo para Secretário de Estado e das Comunidades, que “há muitos anos que não tínhamos um membro do Governo da República oriundo da Madeira”. Uma nomeação que é “uma excelente notícia para a Madeira e para o Porto Santo”, assim como para o Partido Socialista “pelo reconhecimento” aos seus “quadros competentes”.

“É também uma excelente notícia para as nossas comunidades que terão em Paulo Cafôfo um secretário de Estado com todas as qualidades para desempenhar esta função”, apontou, considerando também que para a escolha terá pesado a vasta comunidade de madeirenses espalhada pelos quatro cantos do Mundo.

O líder socialista afirmou, ao DIÁRIO, que a escolha dá força àquelas que são as aspirações do PS/M para as próximas batalhas a travar.