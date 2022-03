ACAPORAMA no Porto Santo para renovar parcerias com entidades locais

A Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) está no Porto Santo para reunir com algumas entidades locais, entre as quais a casa do povo local, com o objectivo de renovar parcerias para o próximo quadro comunitário.

Ao DIÁRIO, o presidente da associação, Sérgio Oliveira explica que o Grupo de acção local (GAL) é uma das entidades gestoras da medida 19 - Apoio ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), que visa "o desenvolvimento comunitário, para desenvolvimento rural e local”, tendo como zona de intervenção os concelhos de Câmara de Lobos, Santa Cruz, Machico e Porto Santo.

Dentro dessa medida de apoio existem várias sub-acçoes “que têm como objectivo o desenvolvimento da localidade em várias acções, na área social, criação de negócio no meio rural, turismo rural, entre outras”, refere Sérgio Oliveira.