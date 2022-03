Elenco da série 'Abandonados' conhece gastronomia do Porto Santo

A convite de Nuno Batista, o elenco da série 'Abandonado' seguiu este domingo para um almoço-convívio no Restaurante 'As Torres', no Porto Santo, uma 'operação de charme' que serve não só para aproximar grandes nomes da ficção nacional da Ilha Dourada, mas também para dar a conhecer os sabores tradicionais desta terra.

As filmagens irão decorrer durante oito semanas, no Porto Santo e na Madeira passando por vários locais de interesse histórico. A ideia é divulgar, além-fronteiras, o nosso património natural e cultural.

Uma série do realizador português Francisco Manso que retrata situações vividas durante a II Guerra Mundial e que conta com a participação de actores já muito conhecidos de todos nós, como é o caso de Marco Delgado, António Pedro Cerdeira, Elmano Sancho, Vítor Norte, Virgílio Castelo, Maya Booth, entre outros.

Estamos sempre a ter estas novidades. Nunca sabemos onde é que vamos parar. É uma agradável surpresa, porque não conheço o Porto Santo, de modo que é uma dupla estreia. Virgílio Castelo

O presidente da edilidade aproveitou o momento para agradecer ao Restaurante 'As Torres' e à 'Moinho Rent a Car' por todo o apoio neste convívio.