Mais dois milhões para criar Unidade de Cuidados Continuados no Porto Santo

"Vamos criar uma Unidade de Cuidados Continuados adstrita ao centro de saúde [do Porto Santo]", revelou esta tarde o presidente do Governo Regional, à margem da entrega de uma viatura adaptada ao Lar de Idosos da Fundação de Nossa Senhora da Piedade, no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira.

A nova unidade representa um acréscimo de dois milhões de euros à obra de construção da nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo, inicialmente orçada em 7 milhões de euros, conforme explicou Miguel Albuquerque.

Esta Unidade de Cuidados Continuados "vem facilitar muito o trabalho às pessoas que estão mais debilitadas", sublinhou o líder do executivo madeirense hoje em visita à Ilha Dourada.

Albuquerque visitará ainda, esta quinta-feira, 24 de Março, o Parque de Baterias da Empresa de Eletricidade da Madeira no Porto Santo. Pelas 17h30, marca presença na apresentação do Parque Urbano do Ribeiro Salgado, um investimento da Câmara Municipal do Porto Santo.