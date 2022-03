Porto Santo com voto de louvor aos profissionais militares e civis do AM3

A Câmara Municipal do Porto Santo aprovou, por unanimidade, um voto de louvor aos profissionais civis do Aeródromo de Manobra N.º 3. Nuno Batista afirma que este foi "um gesto de agradecimento pela forma com que estas pessoas asseguram a segurança das instalações do AM3, dispersas pela nossa, onde nos primórdios das infraestruturas da NATO, constituíam uma força musculada de tratadores de cães militares, pedreiros, merceneiros, condutores de viaturas militares, e que levantaram e edificaram o que se hoje se consubstancia no AM3’’.

De acordo com nota da autarquia, estes profissionais têm vindo a contribuir para a divulgação do bom nome do Porto Santo, e para a imagem extremamente positiva da instituição militar, nomeadamente a Força Aérea Portuguesa, junto da população porto-santense

O voto de louvor foi entregue, por altura da reunião de Câmara, a Francisco Luís Pestana, José Valentim Lourenço, Manuel Mateus Escórcio de Brito, José Ricardo da Silva, José Luís Nóbrega Vieira, José Emílio Escórcio de Brito, João Albertino Melim, José Alberto Vasconcelos, José Silvino das Neves, José Luís de Sousa, Manuel Teodoro Vasconcelos e José Sousa de Vasconcelos.

Foi igualmente aprovado um louvor aos militares do AM3, Sargento Ajudante João Miguel Duarte Barata dos Anjos Nunes e ao Sargento Ajudante Eugénio Paulo Baronet Moreira de Sousa, "pela forma como agilizam os meios humanos e tecnológicos a fim de garantir uma cabal operação em segurança dos combustíveis da Ilha do Porto Santo, constituindo-se como elementos agregadores na coordenação com os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, pela coordenação dos meios aéreos sedeados em Porto Santo, nas missões de busca e salvamento, evacuações médicas, apoio ao transporte das equipas médicas e de enfermagem".

‘’Enaltecemos as características pessoais e profissionais de todos estes homens, que fazem deles pessoas estimadas pelo município e pelos seus munícipes, fundamentais para o excelente relacionamento interpessoal e institucional, com todas as instituições locais, merecedores do presente louvor público’’, concluiu o presidente da Câmara.

A reunião de Câmara que hoje se realizou serviu ainda para aprovar o protocolo de cooperação entre o município e a Fábrica da Igreja, "que prevê a pintura exterior desta instituição, com o objetivo de promover a conservação, a proteção, a salvaguarda do património da ilha de Porto Santo e fomentar a sensibilização e consciencialização do público em geral para a importância do património cultural, artístico e religioso que a ilha é detentora".

Além disso, foi aprovado um outro protocolo, nomeadamente a cooperação financeira entre o município e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Porto Santo. "Este documento nasce da colaboração a nível cultural, desportivo, recreativo, técnico e de socorro, que o município tem com a referida Associação e pela necessidade imperativa de dotar, a mesma de meios financeiros, com vista a que os Bombeiros possam desenvolver a sua atividade", conclui.