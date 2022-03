BTL traz boas perspectivas para o Verão no Porto Santo

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) teve resultados bons para o arquipélago da Madeira, nomeadamente, para a ilha do Porto Santo. Quem o confirma é o secretario regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, em declarações ao DIÁRIO.

“Sem dúvida alguma que foi um momento extraordinário para Região Autónoma da Madeira e, naturalmente, para o Porto Santo”, começou por referir o governante.

“O Porto Santo confirmou os números que nós vínhamos a trabalhar durante este período no que diz respeito ao Verão de 2022, os operadores informaram que estão a vender muito bem o Porto Santo”, reforçou.

Eduardo Jesus disse ainda “que a ilha do Porto Santo, poderá ter um Verão à semelhança do que teve no ano de 2021” e adiantou que existe vontade de novas operações para o Porto Santo, além das já existentes. O secretário admite a propósito, que estas ficam "naturalmente limitadas pela capacidade de oferta da ilha" e que "essa já é uma realidade que se vai sentindo”.

Eduardo Jesus insistiu, porém, que tudo se perspectiva para que voltemos a ter "um Verão 2022 muitíssimo bom para ilha do Porto Santo”.