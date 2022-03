Quatro dias dedicados à biodiversidade do mar do Porto Santo

'Mar do Porto Santo: da biodiversidade ao potencial do mar' é o tema que dá o mote para quatro dias de actividades na ilha dourada, numa organização da secretaria regional de Mar e Pescas, através da direção regional do Mar.

Entre sexta e segunda-feira, o destaque vai para o próximo sábado, com os "baptismos de mergulho dos alunos da Escola Azul Dr. Francisco de Freitas Branco, os mergulhos de monitorização da Corveta Pereira D’Eça, pós Campeonato do Mundo de Vídeo e Fotografia Subaquática, que decorreu na Ilha em Novembro de 2021, e a actividade 'Conhecer melhor as lapas e caramujos do Arquipélago da Madeira', inserido no projecto Raspa".

Decorre também uma campanha do projecto RASPA (Rede Atlântica para a vigilância Sanitária dos Produtos Pesqueiros e Aquícolas), até 28 de Março. O seu principal objectivo passa pela recolha de material biológico é para complementar o plano em curso de monitorização de metais pesados em moluscos gastrópodes (lapas e caramujos).

"Será igualmente realizada a amostragem dos exemplares capturados, visando a determinação de parâmetros biológicos e reprodutivos das espécies de lapas e caramujos. Serão também retiradas amostras para estudos de fecundidade e genética e determinadas as capturas por unidade de esforço", refere nota à imprensa.

Vai decorrer ainda uma "campanha de monitorização da Corveta Pereira D’Eça com mergulhos de escafandro autónomo e iniciado o programa de monitorização da DQEM (Diretiva Quadro da estratégia Marinho) dos habitats pelágicos (Descritor 1-Biodiversidade) que avalia o bom estado ambiental do mar"