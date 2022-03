Vídeo mostra homem alterado a atacar loja do DIÁRIO de Notícias no Funchal

A Polícia de Segurança Pública está a fazer diligências para tentar localizar o indivíduo que, na manhã desta sexta-feira, proferiu ameaças aos funcionários da empresa DIÁRIO de Noticias da Madeira, vandalizou a loja na Rua Dr. Fernão de Ornelas e agrediu o gerente quando este se encontrava no local a se inteirar do que tinha acontecido.

As imagens do circuito interno de videovigilância mostram o momento em que o homem, que traja fato de treino e transporta uma sacola desportiva, se dirigiu à loja para confrontar a funcionária sobre uma suposta notícia que nunca identificou.

Eram 8h50 aproximadamente quando se aproximou da loja. Num tom exaltado, atirou a mala ao chão e dirigiu-se ao balcão para proferir insultos e ameaças contra a alegada notícia.

Visivelmente exaltado, o homem atirou os copos de café ao chão, tal como tudo o que estava ao seu alcance, conforme se vê no vídeo. Os clientes que se encontravam no local afastaram-se, receosos.

Após esse instante, a PSP foi contactada para tomar conta da ocorrência mas não se deslocou ao local, alegando que o desordeiro já não se encontrava presente, pelo que, dispensava qualquer diligência.

Contudo, o indivíduo regressou novamente num registo agressivo. No local estavam várias pessoas, muitas delas afectas à empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira, entre os quais o gerente que estava a inteirar-se do sucedido. Acabou por ser agredido com um empurrão e ameaçado com um encosto de cabeça à testa. Após este segundo momento, o indivíduo abandonou o local, tranquilamente.

Entretanto, após a notícia do vandalismo, compareceu no local dois elementos da PSP, cujo Comando Regional e respectiva Esquadra do Funchal não distam mais de 150 metros do local da ocorrência. Um carro patrulha foi também mobilizado para tentar localizar o homem.

Uma testemunha relata que viu o mesmo indivíduo a provocar distúrbios e a falar alto junto ao Museu Casa da Luz, suspeitando que o tom exaltado possa estar relacionado com o consumo de drogas sintéticas.

A Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira reserva-se no direito de accionar os mecanismos judiciais que entender adequados de modo a garantir a protecção de pessoas - funcionários e clientes - bem como dos bens e serviços que presta. Em causa poderá estar a prática de crimes contra o património, de ameaças e agressão.

Esta não é, porém, a primeira vez que a loja deste matutino, fundado a 11 de Outubro de 1876, é alvo de actos de vandalismo, na Rua Dr. Fernão de Ornelas - uma das mais movimentadas da baixa da capital madeirense.

A 28 de Fevereiro último, o vidro principal da montra amanheceu quebrado, indiciando ter sido alvo de um objecto que foi arremessado. Dez meses antes, tinha acontecido o mesmo. Os vidros foram partidos e o autor identificado pela PSP.