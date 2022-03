Nova central de baterias do Porto Santo leva à diminuição da emissão de CO2

A Central de Baterias instalada no Porto Santo vai permitir que a Empresa de Electricidade desligue um grupo na Central Térmica o ano todo, o que implica a diminuição de emissão de CO2. De acordo com Roberto Diogo, "permite também o encaixe das renováveis ser mais linear e que as oscilações típicas das energias renováveis não sejam sentidas pelos clientes".

Miguel Albuquerque, acompanhado de Pedro Fino, visitou esta tarde o Parque de Baterias da Empresa de Eletricidade da Madeira no Porto Santo.

O secretário regional de Equipamento e Infra-estruturas refere que este é um "investimento é de 4 milhões de euros e vai permitir a estabilidade e segurança ao sistema eléctrico, mas também a penetração de mais energia renovável". "Este investimento, com um outro de uma central de baterias, vai permitir atingir os 60% de produção de energia eléctrica através de fontes renováveis. Vai permitir e inserção de mais fontes de energia renováveis", indicou Pedro Fino.

Tal como explicou Roberto Diogo, da EEM, "esta central armazena energia durante o dia, de produção renovável: eólica e solar. É usada para recarregar as baterias e quando é necessário as baterias entrarem em funcionamento, elas respondem em fracções de 50 a 20 milisegundos, que não dá para quem está em casa ter a percepção".