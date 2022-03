Dona continua à procura de BMW furtado na Nazaré

A dona do BMW X3 com a matrícula 67-HS-05, um carro que foi furtado de domingo para segunda-feira de um condomínio localizado na Rua do Brasil, na Nazaré, continua à procura da viatura.

Apesar das buscas realizadas pela Polícia de Segurança Pública e por conhecidos, o automóvel ainda não foi encontrado, o que está a causar bastante transtorno.

A lesada volta a apelar a quem tenha alguma informação sobre o caso para entrar em contacto com o Comando Regional da PSP.