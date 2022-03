Pedro Calado pede aos jovens "que cresçam e se afirmem pelo trabalho"

No discurso da sessão de abertura da 'Conferência sobre o Futuro da Europa', que se realiza no auditório do Museu da Electricidade, Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, afirmou que é necessário "influenciar a nossa juventude de forma a melhorar o futuro da União Europeia e a nossa vida" e, dessa forma, o governante destacou qual é a política que a autarquia do Funchal tem predestinada para ajudar a resolver o problema da “sociedade cada vez mais envelhecida e com menos jovens”.