Diocese retoma tradição pascal das visitas do Espírito Santo na Madeira

Após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19 é tempo de aliviar restrições, também em matéria de Fé. A Diocese do Funchal anunciou, ontem, dia 23 de Março, que serão retomadas a visitas do Espírito Santo e arraiais nas paróquias, que representam uma das principais tradições da Quaresma e Páscoa.

“Os sacerdotes, membros do Conselho Presbiteral, reuniram hoje com o Sr. Bispo do Funchal. Da reunião verificamos que tudo indica que este ano já será possível viver a Quaresma e a Páscoa realizando todas as celebrações que eram habituais, bem como as visitas do Espírito Santo”, pode ler-se no comunicado divulgado na quarta-feira nos canais de comunicação oficiais da diocese.

A mesma nota ressalva que as ditas celebrações devem, no entanto, cumprir com as “determinações e as medidas aconselhadas pelas autoridades de saúde”.

Nomeadamente, é explicado que, nas visitas do Espírito Santo os portadores das insígnias e toda a comitiva deverão usar máscara e farão um teste rápido no início do dia.

O gesto simbólico do beijo nas bandeiras do Espírito Santo, bem como a partilha de alimentos, devem ser evitados, recomenda ainda a diocese.

Estão igualmente permitidos as festas e arraiais nas paróquias. “Neste momento já é possível que cada paróquia possa promover as Festas e Arraiais paroquiais sempre em diálogo com as autoridades locais e com as devidas licenças, como sempre aconteceu”, clarifica o comunicado.

Nos últimos dois anos, a covid-19 impediu a realização de alguns dos acontecimentos mais populares entre os fiéis madeirenses, tais como as visitas do Espírito Santo e os tradicionais arraiais, que ficaram limitados às celebrações eucarísticas mediante restrições.