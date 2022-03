Saúde Oral retoma números pré-pandemia

As consultas de medicina dentária retomaram, no ano passado, os números pré-pandemia. A nota foi deixada por Pedro Ramos, no âmbito do acção que assinalou o Dia Mundial da Saúde Oral, que decorreu no Centro de Saúde do Bom Jesus.

Na ocasião, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil referiu que em Machico, por exemplo, no ano passado, realizaram-se 4.314 consultas de medicina dentária; no Porto Moniz foram 1.200; Câmara de Lobos registou 3.736; na Calheta 2.104 e no serviço de medicina dentária do hospital foram atendidas 2.551 pessoas.

Estes números, segundo o governante, reflectem o retomar de alguma normalidade depois do alargamento da cobertura vacinal da população madeirense contra a covid-19 e o maior conhecimento da doença, factores que permitiram “aumentar a actividade em tudo aquilo que é o não-covid”, ressalvou.

Perspectiva de alargamento à Ribeira Brava, Ponta do Sol e Santa Cruz (Caniço)

Com o alargamento, em 2020, das consultas de medicina dentária ao Centro de Saúde da Calheta, ficam apenas a faltar os concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Santa Cruz, para que todas as localidades da Região possam contam com um serviço de proximidade de saúde oral na sua rede de Cuidados de Saúde Primários, ao abrigo daquela que é a Estratégia Regional de Saúde Oral.

A falta de cobertura nesses concelhos foi reconhecida, tanto por Pedro Ramos, como pelo coordenador do Programa Regional de Saúde Oral, o médico dentista João Teixeira, sendo apontadas como causas a falta de dentistas que possam dar resposta a todas as solicitações, mas também, à falta de equipamento. O secretário falou da vontade de alargar a cobertura “o mais breve possível” a todos os concelhos, não se comprometendo com datas.

“Falta-nos ainda alguns concelhos, onde ainda não temos o médico dentista, mas é para isso que estamos a trabalhar”, referiu o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, dando conta de que está prevista a contratação de mais médicos dentistas, bem como a compra de equipamento para dar resposta a esse “aumento de actividade” que implica o alargamento aos concelhos de Santa Cruz (Caniço), Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Ainda assim, Pedro Ramos salientou que, actualmente, os utentes destes concelhos não estão ‘desprotegidos’, já que é garantido o acesso às consultas de saúde oral noutros concelhos, nomeadamente no Funchal e na Calheta.

Para breve está previsto, também, o retomar das visitas às escolas da Região com acções de sensibilização e prevenção no âmbito da Saúde Oral.

28 anos de Saúde Oral na RAM

João Teixeira percorreu, esta manhã, no assinalar do Dia Mundial da Saúde Oral, os principais momentos do serviço público de medicina dentária na Região, deixando alguns reptos à Secretaria Regional de Saúde e ao próprio Serviço Regional de Saúde (SESARAM) para dar resposta na colocação de aparelhos ortodônticos às crianças e jovens com reconhecidas carências financeiras, bem como à disponibilização de consultas da especialidade aos doentes internados (de média e longa duração) em diferentes serviços públicos.

Em resposta, o secretário regional reconheceu a importância dessas intervenções e comprometeu-se a “pensar como isso irá ser realizado”.