Visitas orientadas à exposição 'Pé-Sombra' de Vera Mota na Capela da Boa Viagem

Esta sexta-feira, 25 de Março, o curador da Capela da Boa Viagem, Hélder Folgado, reabre o núcleo difusor de arte e cultura contemporânea, entre as 21 e as 23 horas, para visitas orientadas à exposição 'Pé-Sombra' de Vera Mota.

Em 'Pé-Sombra', Vera Mota mantém-se em torno das políticas do corpo, o seu trabalho apresenta um animismo escultórico que reclama outras perspectivas de corpo, outros corpos e materialidades, procurando encenar processos de transfiguração, desclassificação de funções e transferência entre corpos orgânicos e inorgânicos, geológicos e biológicos.

As visitas orientadas pretendem alcançar novos públicos, ao permitir encontros fortuitos entre os transeuntes e a arte contemporânea, garantir o acesso a todos aqueles que não possuem oportunidade de visitar o espaço no horário regular e contribuir para uma cidade mais dinâmica e com uma oferta cultural diversificada.

Vera Mota (Porto, 1982) é licenciada em Artes Plásticas – Escultura (2000-2005) e Mestre em Práticas Artísticas Contemporâneas (2006-2008), pela Faculdade de Belas Artes U.P., tendo concluído o curso de Pesquisa e Criação Coreográfica no Fórum Dança (2005-2006).

A sua prática artística revela-se sobretudo através da escultura, desenho e performance, usufruindo da amplitude e permeabilidade que estas disciplinas oferecem. Com apresentações públicas regulares desde 2005, o seu trabalho convoca uma forte componente material, num processo em que o seu corpo se afirma como agente quase sempre indispensável. A performance surge assim como meio de produção, de composição, ou mesmo de encenação, promovendo e equacionando a participação do corpo enquanto metodologia generativa e eixo para formulações conceptuais.