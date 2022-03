Casal arrastado por onda em São Jorge, uma pessoa já foi resgatada

Um casal de turistas foi arrastado por uma onda, esta tarde, quando passeava no cais de São Jorge.

Há indicação de que um elemento do casal já foi resgatado com vida. Continuam as operações de busca pela outra pessoa.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Santana, bem como uma embarcação do Sanas Madeira (vinda da estação do Porto Moniz) e a Polícia Marítima. O helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa também já foi mobilizado para o local.

A Costa Norte da Madeira encontra-se sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte.

Este é um aviso que se estende até às 6 horas desta quarta-feira.