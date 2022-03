Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica promovem formação na Madeira

O Sindicato Nacional de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) traz a debate o estado da saúde na União Europeia e o papel dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica nas instituições, num encontro que vai ter lugar esta sexta-feira e sábado.

A iniciativa decorre no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e integra um Ciclo de Seminários que o STSS vai promover através do seu Departamento de Formação, com o objectivo de fomentar a partilha, o debate e a reflexão junto dos profissionais de saúde que representa.

Os dois dias de debate e reflexão arrancam com a conferência 'A União Europeia e a Saúde', a decorrer no dia 25 Março, entre as 15h30 e as 18 horas, onde será abordada a importância dos serviços públicos de saúde e dos profissionais de saúde, a estratégia regional e o exemplo do combate a pandemia.

A conferência é aberta a todos os profissionais de saúde e contará com as intervenções de José Manuel Rodrigues, Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, de Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil da RAM, de Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal, e de Luís Dupont, Presidente do STSS.

Organizado em colaboração com a Delegação Regional da Madeira do STSS, o Seminário, a realizar-se no dia 26 de Março, terá como mote 'O papel dos TSDT nas Instituições - Das competências à gestão na organização'.

O primeiro painel, moderado por Fernando Zorro, terá como tema principal 'A participação dos TSDT na gestão da organização. O presente como projeto de futuro'. Ainda da parte da manhã, Cristina Caires, TSDT Terapeuta Ocupacional, moderará o painel 'As competências: a realidade instalada e as mudanças necessárias'.

A tarde inicia com um painel sobre os 'TSDT: a realidade na Região Autónoma da Madeira', moderado por Teresa Gonçalves, TSDT Coordenadora na Direção Regional de Educação. O seminário termina com a intervenção de Luís Dupont e de Cristina Caires, num momento de análise dos desafios para o futuro.