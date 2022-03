Escola de São Vicente promove segurança rodoviária

A equipa do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, em São Vicente, dinamizou ontem, dia 22 de Março, uma acção de sensibilização subordinada ao tema 'Segurança Rodoviária'.

A iniciativa em que participaram 18 alunos, que tinha por objectivo desenvolver uma cultura de educação para a segurança rodoviária junto dos alunos, contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de São Vicente.

Na ocasião, os agentes da Polícia de Segurança Pública esclareceram aspectos relacionados com o Código de Estrada, designadamente a utilização obrigatória do cinto, as regras de circulação e segurança de bicicletas, skates e trotinetes, bem como de peões, muitas vezes descurada. A sinalização de manobras pelos ciclistas, a documentação necessária para a circulação de bicicleta e as coimas a aplicar em caso de infracção foram outros dos temas de igual modo abordados.

No final da ação foram revelados os três primeiros classificados de cada ciclo, da XV Taça Escolar de Educação Rodoviária – fase escola, e entregues algumas lembranças do patrocinador oficial do PRER da EBSDLA, a Estação de Serviço Auto Centauro.