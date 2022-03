“Embaixadores” do destino Madeira… Porquê estes?

Madeira, eleita 8 vezes melhor destino insular da Europa e 7 vezes melhor destino insular do mundo, pela World Travel Awards. Só por aqui, percebemos a qualidade turística que a nossa região oferece. Percebemos a qualidade que a nossa gente tem! Então pergunto, porque é que temos, como embaixadores do turismo do nosso arquipélago, personalidades que nem de cá são?

Contextualizando, no passado dia 16 de março, na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), uma feira de turismo realizada em Lisboa, o secretário do turismo, Eduardo Jesus, apresentou como “embaixadores do destino Madeira” (ou melhor, renovou o cargo de “embaixadores”), os atores Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão.

O cargo que estas personalidades deverão desempenhar é simples de se perceber… promover o destino do qual são “embaixadores”. Agora, a forma de promover o mesmo, ao contrário do que a atriz pensa, não é assim tão simples… não é apenas dizer “olha, vai à Madeira, aquilo até é porreiro, tem um clima agradável, comes e bebes bem, e a malta é simpática” … para fazer isso, qualquer indivíduo faz. Para se ser “embaixador” de um local, é preciso VERDADEIRAMENTE conhecer o sítio, o que não acontece com estas personalidades.

Se formos a fazer uma pesquisa rápida pelas redes sociais destes recém-renovados “embaixadores”, vemos que se promovem mais que ao próprio destino, e que estão sempre nos mesmos sítios. Ora, o turista gosta (obviamente…) de ver paisagens de cortar a respiração, mas também quer conhecer a cultura, os costumes e o quotidiano dos naturais do local que visita. Então, se desempenho o papel que consiste na divulgação e promoção de um local, não deveria estar constantemente nesse local, ou conhecê-lo muito bem… conhecer os seus costumes, as suas tradições, a sua História? Quem melhor para desempenhar este papel que um e/ou uma madeirense?

Poderá argumentar, “mas estes dois “embaixadores” possuem um grande alcance nas suas redes sociais”. Tudo bem, concordo. Mas não teremos personalidades madeirenses com maior alcance? Obviamente que falo do enorme Cristiano Ronaldo, com um total de 413 milhões de seguidores na rede social Instagram!!!! Querem maior alcance? Cristiano é só a pessoa mais seguida naquela rede social! Até a dona Dolores, mãe do astro madeirense, é seguida por 2,5 milhões de pessoas na rede social Instagram. A dona Dolores é a mulher portuguesa mais seguida nas redes sociais! Se formos a comparar números, os dois atuais “embaixadores” somam um total de, aproximadamente 2,1 milhões de seguidores… Portanto, até mesmo em termos de alcance, não consigo entender o porquê de escolhermos personalidades de fora… que interpretam este papel como algo “fácil”. A meu ver, atribuir estes cargos a este tipo de pessoas, além de, certamente, dispendioso (porque esta malta é

paga para ser “embaixadora”), pouco ou nada acrescenta ao destino que, por si só, vende muito bem!

Não, um inglês, um alemão, um francês, e até mesmo um português, não vem à Madeira porque viram um destes atores num dos muitos miradouros da Madeira… vem porque a Madeira está nas bocas do mundo pelos prémios que recebeu e recebe anualmente. O turista vem porque a Madeira é considerada melhor destino insular da Europa e mundo há vários anos! Vem porque amigos, familiares e colegas, através do “passa palavra” venderam o destino.

O destino Madeira não precisa de modelos, nem de superfluidades, precisa de pessoas reais, que conheçam realmente as ilhas, e que mostrem o que verdadeiramente somos!