Neve já terá caído nos picos mais altos da Madeira

Já terá caído mais alguma neve nos pontos mais altos da Madeira, dada a temperatura que as estações meteorológicas registam, a precipitação que também se faz sentir e mesmo a previsão que o IPMA fizera para esta quarta-feira.

Assim, durante a noite as temperaturas mínimas nalgumas localidades em cotas intermédias foram de arrepiar ao situarem-se abaixo dois dígitos: Santana (9,3 ºC), Quinta Grande (8,6 ºC), Monte (7,9 ºC), Prazeres (7,6 ºC), e Santo da Serra (5,9 ºC).

Em toda a Região a mínima mais alta voltou a ser sentida no Porto Moniz (15,5 ºC). No Funchal a mínima menos fria foi registada no Lido (15,1 ºC).

Durante a madrugada a temperatura no topo da ilha oscilou entre 1,4 ºC e -0,7 ºC, estando aqui a níveis que com precipitação pode tornar-se em queda de neve.

Aliás, na última hora ocorreu precipitação no Pico do Areeiro onde a temperatura do ar rondava os -0,6 ºC.