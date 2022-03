Região gasta mais com a pandemia do que resto do País

A Madeira foi a região do País que mais investiu em medidas de combate à covid-19, nos últimos dois anos, com mais de 14% do total executado pelo Governo Regional a ser canalizado para mitigação dos efeitos da pandemia. No total, a Saúde e as empresas absorveram 70% da despesa, o equivalente a 258 milhões de euros. Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu DIÁRIO.

Merecedora de destaque na primeira página é a notícia que dá conta de que a maioria dos estudantes da Universidade pediu bolsa. A foto que ocupa quase toda a largura da capa deste matutino aponta para as celebrações do Dia do Estudante, com o presidente da Académica da Madeira, Alex Faria, a pedir a isenção do pagamento de propinas para os bolseiros e a alertar para a saúde mental dos alunos.

No Seixal, os abrigos disputados entre a Câmara e a Junta podem acabar no tribunal. O município entrega hoje estes espaços aos pescadores, mas há a ameaça do assunto acabar nas malhas da Justiça.

Ainda sobre Estrada das Ginjas, nesta edição dizemos-lhe o que leva a Quercus a querer anular algumas decisões do Governo Regional sobre o projecto que prevê a intervenção naquela estrada que liga o concelho de São Vicente ao Paul da Serra e que muitos protestos tem originado.

Ainda na capa da edição desta quista-feira, destaque para o mercado imobiliário, que desde 2009 já gerou transacções no valor de 4,4 mil milhões.

