Madeirenses querem o Marítimo em digressão pela África do Sul

Rui Abreu, esteve ontem em Durban, na província de KwaZulu Natal, onde vive uma grande comunidade madeirense.

No quarto dia de visita oficial à África do Sul, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa esteve na Associação Portuguesa de KwaZulu Natal e almoçou com a Academia do Bacalhau. Sempre com membros da comunidade madeirense.

"Encontrei uma comunidade activa, empenhada e otimista em relação ao futuro", disse, elogiando a participação cívica e o compromisso dos madeirenses com aquele país de acolhimento.

"Nunca é demais lembrar que a nossa diáspora é conhecida em todos os cantos do mundo como uma comunidade trabalhadora e cumpridora, que contribui para o crescimento económicos dos países onde está radicada", afrimou.

A África do Sul não foge à regra. Rui Abreu encontrou vários concidadãos, alguns deles conhecidos internacionalmente, que honram não só a Madeira, mas também a África do Sul.

É o caso do árbitro internacional, Victor Gomes, de 39 anos, natural da África do Sul, filho de madeirenses naturais da cidade do Funchal. Victor Gomes é arbitro da FIFA desde 2012, é árbitro de elite da CAF (Confederação Africana de Futebol), foi nomeado para o Campeonato do Mundo de Futebol e apitou a final da CAN .

"É um orgulho ter um madeirense com o palmarés do Victor Gomes, ele é o melhor árbitro do continente africano", lembrou Rui Abreu.

Sobre a mesa esteve a possibilidade de o Clube Sport Marítimo fazer uma digressão à Africa do Sul, como chegou a fazer em tempos.

“Uma visita do Marítimo à África do Sul seria algo importante para os nossos concidadãos, que gostariam muito de ver a sua equipa jogar com as principais equipas sul-africanas”, referiu.

A tarde deste sábado ficou reservada para uma visita ao Supermercado Food Lover’s Market, localizado no Centro Comercial Musgrave, um negócio detido por empresários madeirenses.