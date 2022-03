O presidente do Conselho de Jurisdição e ex-secretário geral, foi o primeiro a abordar a questão da coligação com o CDS.

Rui Abreu, depois de recordar as vitórias do partido, lembrou que, nas últimas eleições nacionais, se o PSD tivesses concorrido coligado com o CDS, em todo o país, teria mais seis deputados e o PS não teria maioria absoluta.

É esse pragmatismo que um partido, como PSD/M, "aberto a todos", tem de discutir e deixa nas mãos do líder a opção por uma coligação pré-eleitoral.

"Queremos estar no governo, ou queremos estar na oposição", perguntou ao congresso.