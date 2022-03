Morreu turista que sofreu queda entre o Pico Ruivo e Pico do Areeiro

O turista que sofreu uma queda, esta tarde, no percurso entre o Pico Ruivo e o Pico do Arreiro, morreu. A informação foi avançada pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, que se encontra na zona do Pináculo.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, tratou-se de uma queda de cerca de 70 metros, estando empenhadas no resgate as equipas dos Bombeiros Voluntários de Santana e também dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.