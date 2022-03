'Lobo Marinho' antecipa viagem de domingo e cancela as de segunda-feira

O navio 'Lobo Marinho', que faz a ligação entre as ilhas da Madeira, vai antecipar a viagem prevista para amanhã e cancelar as agendadas para segunda-feira. Em causa estão as previsões de mau tempo para o arquipélago.

Numa informação partilhada pela Porto Santo Line, informa que a viagem de dia 13 de Março, entre o Porto Santo e o Funchal, vai realizar-se às 18 horas, em vez de ser às 20 horas.

As viagens de segunda-feira, marcadas para as 8h e as 18 horas, "serão canceladas devido às más condições meteorológicas, que impossibilitam a atracagem do Navio, no porto do Porto Santo, e que põem em causa a segurança dos seus Passageiros e do Navio".

As alterações de viagens estão isentas da respectiva taxa e podem ser concretizadas através de email, nos balcões da Porto Santo Line, ou através de contacto telefónico.