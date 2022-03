Jardim marca presença na peça de teatro 'Insónias' protagonizada por Fernando Mendes

Alberto João Jardim irá marcar presença na peça de teatro 'Insónias', protagonizada por Fernando Mendes, que amanhã, pelas 18h00, subirá ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias.

"Por ocasião da realização da peça de teatro 'Insónias', onde participa o conceituado actor e apresentador de televisão, Fernando Mendes, o Dr. Alberto João Jardim, Presidente do Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira, estará presente no próximo domingo, 13 de Março às 18:00, nesta iniciativa de cariz solidário, sendo que a bilheteira deste espectáculo reverterá na integra para a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira", revela André Freitas através de uma nota de imprensa.

Além do Teatro Municipal Baltazar Dias, a peça de teatro estará também em cena, a 20 de Março, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, e a 26 de Março, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, no Porto Santo.

Os bilhetes individuais para cada sessão custam 10 euros e estão, desde já, à venda no Teatro Municipal Baltazar Dias, Escola Agrícola da Madeira e Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Os espectáculos contam com a colaboração do Governo Regional, através da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, entidade que estabeleceu com Fernando Mendes uma parceria de animação para o mês de Março, da Câmara Municipal do Funchal, da Câmara Municipal de São Vicente e da Câmara Municipal do Porto Santo.

A DuplaDp, a Deltasom, a Táxisram e a Madeira Air Intergrated Solutions são as entidades que apoiam as várias sessões, cabendo à Sociedade de Desenvolvimento, à Porto Santo Line e ao Grupo Sousa todo o apoio ao evento a realizar na ‘ilha dourada’.