Ricardo Nascimento recebeu Cônsul Honorário da África do Sul na Madeira

O Cônsul Honorário da África do Sul na Madeira apresentou hoje cumprimentos ao presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, na sequência da abertura do consulado neste Município.

Este encontro teve ainda por objectivo definir algumas linhas de acção para estreitar os laços entre os emigrantes ribeira-bravenses radicados na África do Sul e a sua terra natal, através de investimentos no sector empresarial.

“Iniciámos hoje algumas sinergias que poderão colmatar em investimentos futuros”, referiu Ricardo Nascimento, aplaudindo a vinda do Consulado da África do Sul para a Ribeira Brava.

Para o autarca, esta descentralização vai, “por um lado, proporcionar um apoio mais próximo aos emigrantes nesta terra, naturais da Zona Oeste e, por outro lado, poderá proporcionar mais oportunidades de negócio”.

Nascimento recorda que o investimento externo cria riqueza e postos de trabalho no concelho, e congratula-se com o facto de os emigrantes ribeira-bravenses, que um dia partiram em busca de uma vida melhor, não esquecerem a sua terra e quererem investir no local onde nasceram, sendo “uma mais-valia para nós e para a Madeira”.