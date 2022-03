Aviso amarelo para tempo frio na Madeira e Porto Santo a partir da noite de domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera 'acrescentou' mais um aviso à lista já divulgada devido ao mau tempo previsto para a Madeira e Porto Santo. Desta feita, falamos de uma aviso amarelo para tempo frio.

O mesmo entra em vigor às 21 horas de domingo, prolongando-se até às 6 horas de terça-feira, dia 15. É válido para as Regiões Montanhosas, Costa Sul da Madeira e ainda para o Porto Santo. Há previsão de persistência de valores baixos da temperatura mínima.

No caso do Funchal, por exemplo, a temperatura mínima prevista para a segunda-feira é de 10.ºC, no Santo da Serra a mínima será de 7.ºC e na Bica da Cana poderá descer aos -1.ºC.

Haverá diversos avisos em vigor, desde amanhã e até terça-feira, devido ao vento, chuva, agitação marítima e neve.