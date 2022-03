Marítimo bate Boavista em andebol

A formação de seniores masculinos do CS Marítimo em andebol, bateu hoje ao final da noite, no seu pavilhão, o conjunto do Boavista por 33-28, com 18-13 no final da primeira parte, resultado também favorável aos madeirenses.

Um desfecho que permite à equipa orientada por Rui Quintas subir para o quinto posto na tabela classificativa, somando três pontos fundamentais para a segunda fase da prova onde se vai lutar pela manutenção no Campeonato Nacional da II Divisão.

Esta partida ficou marcada igualmente pela homenagem prestada pelo CS Marítimo à Ucrânia, na pessoa do técnico do Boavista Yuri Kostetsky, ucraniano que já defendeu as cores do Madeira Andebol SAD.