Rui Abreu visita comunidade madeirense na África do Sul

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa da Região Autónoma da Madeira, Rui Abreu, chegou hoje à África do Sul para uma visita de duas semanas junto da diáspora madeirense. A visita é vista pelos emigrantes como um sinal de atenção à crise social e de segurança no país.

A comunidade madeirense na África do Sul "está a atravessar momentos difíceis, em termos socioeconómicos, sente-se esquecida, e por isso a visita de um alto responsável madeirense vem tranquilizar a comunidade", afirmou à Lusa o conselheiro das comunidades madeirenses na África do Sul José Nascimento.

A visita do governante visa "tranquilizar" a vasta comunidade madeirense no país, afetada pelos violentos tumultos de junho do ano passado que causaram mais de 350 mortos na África do Sul, adiantou o conselheiro madeirense.

"A visita é relevante e bem-vinda, uma vez que já cá não vinha um dirigente português do Governo central ou do governo da Região Autónoma da Madeira desde o início da covid-19", adiantou.

Em junho, "centenas de empresários madeirenses sofreram avultados danos materiais, algumas empresas fecharam permanentemente e a falta de comunicação entre a diplomacia portuguesa no país e a comunidade é notável", salientou o José Nascimento.

Na visita à África do Sul, o responsável do Governo da Região Autónoma da Madeira conta também reunir-se com altos representantes do governo provincial sul-africano, nomeadamente em Gauteng, onde se situa Joanesburgo, a capital económica, e Pretória, a capital do país.

José Nascimento sublinhou ainda que "a visita foi organizada pelos conselheiros madeirenses no país", salientando que estão previstos encontros com a Cônsul-geral em Joanesburgo, Graça Fonseca, o embaixador de Portugal em Pretória, Manuel Carvalho, e o cônsul honorário em Durban, Elias de Sousa, além de reuniões nas principais cidades de acolhimento da diáspora no país, incluindo a Cidade do Cabo.

"A visita é para tratar de assuntos da comunidade e não de política partidária", vincou também o advogado lusodescendente à Lusa, referindo-se à visita em simultâneo do deputado do PSD, António Maló de Abreu, à África do Sul, desde terça-feira.

"Nós temos encontros diferentes, o nosso programa não interfere com o programa da visita do deputado Maló de Abreu, embora seja em simultâneo", referiu o conselheiro da diáspora madeirense na África do Sul.