Marítimo sem alterações na convocatória para jogo com o Vitória SC

O Marítimo anunciou hoje que mantém a lista de convocados que venceu a última ronda em Moreira de Cónegos para a receção ao Vitória de Guimarães, partida da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com todo o plantel disponível pela segunda jornada consecutiva, o técnico Vasco Seabra seguiu a máxima de 'em equipa que ganha não se mexe' e voltou a apresentar a mesma lista de eleitos da vitória frente ao Moreirense (0-1) para a receção aos 'vitorianos', que chegam ao Funchal também moralizados com uma vitória diante do Famalicão, por 2-1.

Os dois conjuntos vão medir forças numa partida que poderá valer o sexto lugar -- posição atualmente ocupada pelo conjunto orientado por Pepa - aos 'verde rubros' em caso de vitória.

O Marítimo, sétimo classificado, com 32 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, que ocupa a posição acima com mais um ponto, no domingo, às 15:30, em partida da 26 ª jornada da I Liga de futebol, que conta com arbitragem de Hugo Silva, da associação de Santarém.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Vítor Costa.

- Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.